مجلس بغداد عن انشاء "العاصمة الإدارية": خارج المدينة وتقلل الزحامات

2024-11-02 18:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مجلس محافظة بغداد عبد نجم العامري، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، على مشروع العاصمة الإدارية، فيما اكد انها ستكون خارج المدينة وتعمل على تقليل الزحامات .

وقال العامري لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فكرة مطروحة منذ فترة طويلة، لكن الحكومات السابقة لم تنفذها"، مبينا ان "الحكومة الحالية لديها جدية بتنفيذ هذا المشروع المهم خلال المرحلة المقبلة، لما له من أهمية".

وأضاف أن "العاصمة الإدارية ستكون خارج المدينة السكنية والمكتظة بالسكان، أي ستكون في مناطق اطراف العاصمة، وسوف تضم اغلب مؤسسات الدولة من الوزارات وغيرها".

واكد انها "سوف تقلل من الزحامات داخل العاصمة، كذلك سوف يسهل عملية مراجعة أي مواطن، كون جميع الدوائر والوزارات ستكون قريبة على بعضها".

يذكر أن عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي، اكد أمس الجمعة في تصريح متلفز وجود توجه حكومي للإعلان عن إنشاء العاصمة الإدارية في بغداد، فيما أشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيعلن قريباً عن هذه العاصمة التي تضم جميع الوزارات والدوائر.