استثمار ذي قار: منح 98 فرصة استثمارية لبناء مجمعات سكنية

2024-11-02 18:20:01 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباحأكدت هيئة استثمار ذي قار، اليوم السبت، سحب 91 رخصة استثمارية تعود لمشاريع متلكئة منذ أكثر من 10 أعوام، فيما أكدت منح 98 أخرى لبناء مجمعات سكنية.وقال مدير الهيئة علي عبد الهادي الدخيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم سحب 91 رخصة استثمارية تعود لمجمعات سكنية متلكئة منحت في أعوام 2010 2011 2012 2013، حيث تم سحب مشاريعها وتغريم المستثمرين"، مبينا، أن "أقل غرامة بلغت ملياري دينار، والمتابعة مستمرة".وأضاف الدخيلي، أن "هيئة استثمار ذي قار تحاسب أي مستثمر متلكئ، حيث يتم تغريمه بمبالغ تصل إلى مليارات الدنانير وفق القوانين"، مشيراً إلى، أن "فرض الغرامات دفع المشاريع الحالية إلى تسريع الإنجاز لمنع أي تلكؤ".وأكد، أنه "منذ العام 2020 تم منح 98 فرصة استثمارية جديدة لبناء مجمعات سكنية في ذي قار التي تأتي بعد بغداد بعدد المشاريع السكنية، ومن بين تلك المشاريع مجمعات أمباير والأصيل والأطباء والأمن الوطني وغيرها من المجمعات السكنية الكبيرة"، لافتا إلى، أن "هذه المجمعات توفر 50 ألف وحدة سكنية ومن المؤمل إنجازها نهاية العام 2025".وأكد الدخيلي، أنه "تم توفير 12 ألفا إلى 15 ألف فرصة عمل في هذه المشاريع، بين عامل بناء وموظف وسائق"، موضحا، أن "الشركات التسويقية تعمل على تشغيل عدد أكبر من العمال".ولفت إلى، أن "هنالك مشاريع أخرى غير سكنية بينها محطات وقود وأكثر من مستشفى أهلي وجامعات أهلية، وعدد ما منحته الهيئة حتى الآن 400 فرصة استثمارية تم سحب 91 منها بسبب التلكؤ فيما يستمر العمل بالمشاريع الأخرى".