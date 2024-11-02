يضم تركيا وبلغاريا والمجر.. العراق يعلن تأسيس مجلس لربط طريق التنمية مع أوروبا

2024-11-02 18:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشف وزير النقل رزاق محيبس، اليوم السبت، عن قيام الجانب التركي بتأسيس مجلس رباعي يضم العراق والمجر وبلغاريا لتهيئة ربط طريق التنمية مع أوروبا، وفيما أكد الشروع بالتصاميم النهائية المشروع، بين أن أبواب العراق مفتوحة أمام أي دولة ترغب بالانضمام إلى المشروع.وقال محيبس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التصاميم الأولية للسكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية بلغت 100% وشرعت الوزارة بالتصاميم النهائية"، مؤكدا، أن "نسبة إنجاز التصاميم الأولية للطريق السريع بلغت 84%، فيما تم إكمال دراسة الجدوى بنسبة 100% وإجراء فحص التربة لمساحة تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر".وأضاف، أن "العمل مستمر من أجل تنفيذ المشروع"، مبينا، أن "البيان الوزاري للاجتماع الثاني الذي عقد في بغداد قبل يومين والذي يضم وزراء النقل الأربعة نظم العلاقة والمهام والمسؤوليات في إدارة المشروع".وأكد، أن "البيان تضمن فقرة وهي إبقاء الباب مفتوحا أمام أي دولة ترغب في الانضمام للمشروع"، موضحا، أن "النقاشات والدراسات المقبلة ستنضج خريطة طريق ممنهجة لتنفيذ طريق التنمية".وأشار إلى، أن "المشروع يتضمن محطات أولها ميناء الفاو والذي يعد القلب النابض لمشروع طريق التنمية والذي وصلت فيه نسب الإنجاز في الأرصفة الخمسة إلى 100%"، مبينا، أن "نسب الإنجاز في المشاريع الأخرى للميناء أيضا وصلت إلى 75%".وتابع، أن "المحطة الأخرى للمشروع هي الربط مع تركيا وصولا إلى أوروبا"، مؤكدا، أن "الجانب التركي أبدى اهتماما كبيرا في تنفيذ المشروع وأسس مجلسا رباعيا يضم العراق والمجر وبلغاريا؛ من أجل تهيئة الطريق وربطه مع أوروبا".