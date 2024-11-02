2024-11-02 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة الأرتفاع امام الدينار العراقي، في محال وشركات الصرافة ببغداد. وسجلت أسعار البيع 151750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي.

The post العملة الصعبة تواصل الارتفاع في بغداد.. قرابة 152 الفا لكل مئة دولار first appeared on Observer Iraq.



