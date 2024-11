البصرة.. مصرع وإصابة 14 شخصا بحادث سير “مروع” على طريق ام قصر (فيديو)

2024-11-02 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ متابعة عراق اوبزيرفر تسبب حادث سير مروع بين عجلتين، اليوم السبت، لمصرع وإصابة 14 شخصا على طريق ام قصر في البصرة. وقال مصدر امني لـ”عراق اوبزيرفر”، إن “حادثا مروريا بين عجلتين على طريق ام قصر في البصرة، تسبب بمصرع 7 اشخاص واصابة 7 آخرين”. ادناه الفيديو: http://البصرة.. مصرع وإصابة 14 شخصا بحادث سير “مروع” …

