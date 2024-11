العراق.. نسبة الفساد بالجواز الالكتروني 0%

2024-11-02 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن نسبة الفساد في الجواز الالكتروني هي صفر%. وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، أنه “من خلال الجهات الرقابية في وزارة الداخلية المتمثلة بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومديرية أمن الأفراد وكذلك هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، وتفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة، فقد حقق الجواز الإلكتروني طفرة …

