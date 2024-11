2024-11-02 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى رأى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن القوانين المعطلة ومشاريع القوانين التي ما زالت في أدراج مجلس النواب ستشكل عبئاً على ما تبقى من الدورة الحالية بقيادة رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني. وقال فيصل في حديث لـ(المدى)، إن "بعض القوانين ستؤجل إلى الدورة المقبلة بسبب النهج الانتقائي الذي تتبعه الأحزاب […]

The post القوانين المعطلة تنتظر "مطرقة" المشهداني.. رئيس البرلمان أمام ملفات "معقدة" ووقت قصير appeared first on جريدة المدى.