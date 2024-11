2024-11-02 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشف وزير النقل رزاق محيبس، اليوم السبت، عن قيام الجانب التركي بتأسيس مجلس رباعي يضم العراق والمجر وبلغاريا لتهيئة ربط طريق التنمية مع أوروبا. وقال محيبس في تصريح للإعلام الرسمي،إن "التصاميم الأولية للسكك الحديد ضمن مشروع طريق التنمية بلغت 100% وشرعت الوزارة بالتصاميم النهائية"، مؤكدا، أن "نسبة إنجاز التصاميم الأولية للطريق السريع بلغت […]

The post العراق يعلن تأسيس مجلس لربط طريق التنمية مع أوروبا appeared first on جريدة المدى.