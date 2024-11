2024-11-02 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ‏فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق الميناء بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة لدور النجوم العراق لكرة القدم. و‏جرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد يوم السبت عند 5:45 مساءً. ‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل الفريق الميناء جاء الهدف عن طريق اللاعب سايمون مسوفا في …

The post الطلبة يتغلب على الميناء في الجولة السادسة من دوري نجوم العراق first appeared on Observer Iraq.