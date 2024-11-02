الطلبة يتغلب على الميناء في الجولة السادسة من دوري نجوم العراق
2024-11-02 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر
بغداد/ عراق اوبزيرفر فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق الميناء بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة لدور النجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد يوم السبت عند 5:45 مساءً. انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل الفريق الميناء جاء الهدف عن طريق اللاعب سايمون مسوفا في …
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