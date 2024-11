2024-11-02 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

نيوكاسل/ متابعة عراق اوبزيرفر واصل فريق أرسنال السقوط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالهزيمة من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب سانت جيمس بارك، في افتتاح الجولة العاشرة من البريميرليج. باغت نيوكاسل ضيفه أرسنال بهدف مبكر في الدقيقة 12، عن طريق رأسية من السويدي ألكسندر إيزاك، …

The post الدوري الانكليزي.. آرسنال يتعرض للخسارة الثانية امام نيوكاسل first appeared on Observer Iraq.