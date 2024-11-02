محافظة كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في المدارس والجامعات

2024-11-02 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، اليوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في المدارس والجامعات.وقالت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على تقارير الأنواء الجوية، ومع غزارة هطول الأمطار في عموم محافظة كركوك، وجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى المديرية العامة لتربية كركوك بتعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في عموم مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية في عموم كركوك باستثناء الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث".وأضافت، أن "المحافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والكليات، حرصاً على سلامة تلاميذنا وطلبتنا الأعزاء".