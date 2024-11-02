2024-11-02 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت محافظا كركوك وديالى، مساء السبت، تعطيل الدوامالرسمي ليوم غد الأحد، بناءً على تقارير الأنواء الجوية، ومع غزارة هطول الأمطارفي عموم المحافظتين.

ووجه محافظ كركوك، ريبوار طه، بحسب بيان ورد لوكالة شفقنيوز، المديرية العامة لتربية كركوك بـ"تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد فيجميع مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية، باستثناء الطلبة الذين يؤدونامتحانات الدور الثالث".

كما وجه طه، بـ"تعطيل الدوام الرسمي في الجامعاتالحكومية والأهلية والمعاهد والكليات، حرصاً على سلامة التلاميذ والطلبة".

كما وجه محافظ ديالى الاستاذ عدنان محمد عباس الشمري بتعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات باستثناء (امتحانات الدور الثالث الوزاري ) ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية.