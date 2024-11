2024-11-02 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مشاهد من العواصف المطرية القوية التي ضربت مناطق في الأنبار

?t=NKhYePmxHZwmUN4Mnb-ayA&s=08

The post مشاهد من العواصف المطرية القوية التي ضربت مناطق في الأنبار first appeared on Observer Iraq.