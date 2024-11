2024-11-02 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى/ عراق اوبزيرفر عطلت عدة محافظات عراقية، مساء اليوم السبت، الدوام الرسمي غدا الأحد بسبب الأمطار. ووجه محافظ كركوك، ريبوار طه مصطفى، اليوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات. وذكر بيان للمحافظة، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “بناء على تقارير الانواء الجوية ،ومع غزارة هطول الامطار في عموم محافظة كركوك، وجه محافظ كركوك ريبوار طه …

