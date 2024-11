تلفزيون الناصرية: وصول موكب وزير الداخلية الى مدينة الناصرية مساء اليوم السبت

2024-11-02 22:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية في خبر عاجل بوصول موكب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى مدينة الناصرية.وذكر المصدر أن الشمري سيعقد سلسلة من الاجتماعات يوم غد الاحد حيث سيكون الاجتماع الأول مع مدراء الدوائر الخدمية لمناقشة قضايا التجاوزات.واضاف، انه سيعقد اجتماعًا آخر مع القيادات الأمنية، يليه استضافة عدد من...

