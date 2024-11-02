المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام ليوم غد الأحد

2024-11-02 23:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت عدد من المحافظات تعطيل دوام المدارس والجامعات ليوم غد الأحد باستثناء الامتحانات الوزارية.ووذكر بيان لمكتب محافظ ديالى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري وجه بتعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات باستثناء (امتحانات الدور الثالث الوزاري ) ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية، كما وجه الكوادر الخدمية ان يكونوا بحالة الانذار القصوى والتواجد ميدانيا في ارجاء المحافظة كافة".من جانبه ذكر المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "إشارة إلى تقرير الحالة الجوية الصادر عن دائرة أنواء صلاح الدين والمعروض أمام أنظار المحافظ، وبناءً على تقديرات المتنبئ الجوي، وجّه المحافظ بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد لجميع المدارس والجامعات والمعاهد في المحافظة حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين".وأضاف ان "المحافظ استثنى من هذا القرار المراكز الامتحانية لطلبة الدراسة الإعدادية، حيث ستستمر هذه المراكز في أداء امتحانات الدور الثالث وفق الجدول المقرر من قبل وزارة التربية، نظراً لأهمية الالتزام بتوقيتات الامتحانات المحددة من الوزارة"، مبينا ان "هذا القرار يأتي حرصاً من المحافظ على توفير الظروف الملائمة للطلاب والكوادر التدريسية، مع ضمان استمرارية العملية التعليمية والامتحانية بما يخدم مصلحة الطلبة".كما وجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد في المدارس والجامعات.وقالت المحافظة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على تقارير الأنواء الجوية، ومع غزارة هطول الأمطار في عموم محافظة كركوك، وجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى المديرية العامة لتربية كركوك بتعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في عموم مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية في عموم كركوك باستثناء الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث".وأضافت، أن "المحافظ وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والكليات، حرصاً على سلامة تلاميذنا وطلبتنا الأعزاء".كذلك، وجه محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي ، بتعطيل الدوام ليوم غد الأحد باستثناء الامتحانات الوزارية والدوائر الخدمية؛ بسبب غزارة الأمطار.