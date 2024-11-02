رئيس الوزراء يوجه بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار

2024-11-02 23:05:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق والتنسيق بحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية، وتقديم كل المساعدة والعون اللازمينِ للأهالي بالسرعة المطلوبة".