توجيه من السوداني لمركز إدارة الأزمات والكوارث

2024-11-02 23:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت، توجيهاً عاجلاً للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وجه السوداني المركز بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق. وأمر بالتنسيق وحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية، وتقديم كلّ […]

