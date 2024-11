2024-11-02 23:05:06 - المصدر: جريدة المدى

كركوك/ المدى أعلنت محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، بناءً على تقارير الأنواء الجوية، ومع غزارة هطول الأمطار في عموم المحافظة. ووجه محافظ كركوك، ريبوار طه، بحسب بيان تلقته (المدى)، المديرية العامة لتربية كركوك بـ"تعطيل الدوام الرسمي غداً الأحد في جميع مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية، باستثناء الطلبة الذين يؤدون امتحانات الدور الثالث". […]

