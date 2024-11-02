تعطيل الدوام المدرسي في عدة مناطق بالسليمانية وحلبجة إثر تحذيرات من أمطار غزيرة

2024-11-02 23:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت عدة مديريات تربية في محافظة السليمانية وادارتي رابرين وكرميان بإقليم كوردستان مساء اليوم السبت، بما فيها تربية حلبجة وشاربازير وسيد صادق، عن قرارها بتعطيل الدوام المدرسي ليوم الأحد، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف في المنطقة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن مديرية تربية حلبجة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز والتي نُشرت عبر وسائل الإعلام المحلية مرفقة بصور تُظهر الظروف الجوية السائدة، تقرر تعليق الدوام في جميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة لضمان سلامة أرواح الطلبة نتيجة الأمطار والعواصف المحتملة.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع إدارة القضاء، بهدف اتخاذ التدابير الوقائية في ظل الظروف المناخية غير المستقرة.

ومن جانبها، أكدت مديرية تربية شاربازير أنها قررت، بعد التشاور مع قائممقام القضاء وبناءً على توصيات خبراء الأرصاد، تعطيل جميع المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، نظراً لتوقعات بتدهور الأحوال الجوية في القضاء.

وبدورها، أشارت مديرية تربية سيد صادق إلى أن قرارها بتعليق الدوام المدرسي ليوم الأحد جاء بعد مناقشات مع قائممقام القضاء بشأن الحالة الجوية السائدة، حيث شددت على أن القرار جاء كإجراء احترازي لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تتسبب بها العواصف والأمطار الغزيرة.

كما أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان بياناً يُعطي رؤساء الجامعات صلاحية تعليق الدوام في حالات الطوارئ المناخية، استناداً إلى توقعات الأرصاد الجوية بتحذيراتها من احتمالية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف. ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يشمل جميع الجامعات والمعاهد في القطاعين العام والخاص، بهدف حماية أرواح الطلبة والأساتذة والموظفين.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطوات احترازية تتخذها السلطات التعليمية في كوردستان استجابةً لتحذيرات الأرصاد الجوية التي أشارت إلى إمكانية تضرر المنطقة بالأمطار والعواصف خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤثر على سلامة الطرق والمواصلات.