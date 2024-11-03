خامنئي يتعهد الرد على هجمات إسرائيل وواشنطن تحذر

2024-11-03 00:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

خامنئي متحدثاً إلى طلاب إيرانيين في طهران، في 2 نوفمبر الحالي (مكتب المرشد الإيراني/ أ ف ب)

تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم السبت الرد على الهجمات التي شنتها إسرائيل على طهران بدعم من الولايات المتحدة، فيما أعلن موقع "أكسيوس" أن أميركا حذرت إيران من أنها لن تقدر على كبح إسرائيل إذا هاجمها النظام الإيراني مجدداً.

وأعلن فصيل عراقي تدعمه إيران شن هجمات بمسيرات على إيلات تم اعتراضها.

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه في غزة وحربه ضد "حزب الله" في لبنان، تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي أكبر في الشرق الأوسط.

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعلى رغم الضغوط الدولية، تبقى محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان من دون نتيجة.



نشر قدرات عسكرية جديدة

وأعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل "خلال الأشهر المقبلة" في خطوة تأتي "دفاعاً عن إسرائيل" ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون أمس الجمعة.

وتشمل هذه القدرات العسكرية الجديدة وسائل دفاع ضد الصواريخ الباليستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل بي-52، وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية.



تعهد بالرد



وتعهد خامنئي اليوم الرد على الهجمات التي تشنها واشنطن أو إسرائيل، وقال خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في طهران "على العدوين، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أن يعلما أنهما سيتلقيان بالتأكيد رداً قاسياً على ما يفعلانه ضد إيران ومحور المقاومة".

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الموالية لإيران، تنفيذ أربع هجمات بطائرات مسيّرة اليوم على "أهداف حيوية" في مدينة إيلات، الساحلية في جنوب إسرائيل.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من الشرق فوق البحر الأحمر.

وفي الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً عسكرية في إيران، في عملية قُدّمت على أنها رد على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل أن هجومها استهدف خصوصاً منشآت لتصنيع الصواريخ، في حين قلّلت طهران من أهميتها لكنها أبلغت عن مقتل خمسة أشخاص.

وحذّرت إسرائيل إيران من الرد، فيما توعدت طهران التي تقول إنها لا تريد حرباً، بالرد.

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الحرس الثوري



من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني اليوم إن إيران سترد على "العمل الشرير الجديد" في إشارة إلى الهجوم.

وتابع وفق وكالة "فارس" الإيرانية، "الرد على العدوان الصهيوني الأخير على إيران سيكون حتمياً وحاسماً وخارجاً عن إدراك العدو".

وقبيل فجر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع ووسطه.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في غارة على النصيرات، بحسب مسعفين والدفاع المدني في غزة.

وقال أحد سكان النصيرات، أشرف عبدالله، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إنه "عند الأولى فجراً، وقع انفجار وبدأنا نسمع صراخاً، خرجنا وكانت هناك طائرات وإطلاق نيران فوقنا"، لافتاً إلى أنه شاهد "أشلاء" أطفال ونساء.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على عشرات الإرهابيين في جباليا"، كذلك تحدث عن عمليات ضد "حماس" في جنوب القطاع ووسطه.

وأفاد بأنه عثر على نفق تحت الأرض في مدينة غزة (شمال) يحوي منشأة لصنع الأسلحة تعود إلى "حماس".

شمالاً، أعلن "حزب الله" اليوم أنه شن هجمات صاروخية استهدفت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل، كما أعلن استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا.

ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل، وأصيب ما لا يقل عن 19 شخصاً ليل الجمعة-السبت في الطيرة وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ على مبنى، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأشار الجيش الإسرائيلي عبر "تيليغرام" إلى أنه حدد مكان إطلاق المقذوفات من لبنان باتجاه وسط إسرائيل وأنه اعترض عدداً منها.



