مصرفا الرافدين والرشيد ينفيان توقف أجهزة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود

2024-11-03 00:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى مصرفا الرافدين والرشيد، توقف أجهزة الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا بشأن توقف اسباب توقع الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود"، لافتا الى ان " المصرف ينفي صحة هذه المعلومات وان خدمة الدفع الالكتروني المتعلقة بمصرف الرافدين متوفرة في محطات التعبئة وتسير بانسيابية طبيعية ".ودعا المصرف وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والمصداقية في نقل الخبر وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي".من جانبه ، ذكر المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مصرف الرشيد يؤكد استمرار عمل اجهزة الدفع الالكتروني وينفي وجود اي توقف في الاجهزة الخاصة بالمصرف والعمل يسير بانسيابية ومتابعة من قبل القسم المعني بالدفع الالكتروني".