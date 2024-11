المندائيون يحتفلون بانتصار إرادة الخير وازدهار الأرض في عيد (الدهفة حنينا)

2024-11-03 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار/ حسين العامل احتفل ابناء طائفة الصابئة المندائيين في ذي قار بعيد (الدهفة حنينا)، الذي يعد واحدا من اهم الأعياد الدينية الأربعة عند الطائفة المندائية، اذ يحتفي المندائيون بازدهار الأرض وتقييد عالم الشر وعودة الملاك (هيبل زيوا) من عالم الظلام إلى عوالم الأنوار في هذا اليوم المبارك.وتقام في هذه المناسبة طقوس التعميد واقامة الصلوات […]

