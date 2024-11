2024-11-03 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

 علي حسين أتلقّى بين الحين والآخر رسائل من اصدقاء اعزاء ، يلومونني فيها على اصراري الكتابة عن تقلبات السياسيين والعابهم ، وكنت اواجه بهذا السؤال : ألا تمل من ملاحقة شطحات مشعان الجبوري ، وطلات عالية نصيف ، وقفزات محمد الحلبوسي ، واصرار نوري المالكي ان يمسك خيوط البلاد بيده حصرا ؟ وصرخات عتاب […]

The post العمودالثامن: سيطرات ديمقراطية appeared first on جريدة المدى.