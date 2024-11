2024-11-03 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأعلنت لجنة التخطيط الستراتيجي في البرلمان، يوم أمس السبت، أن التعديل الوزاري في كابينة حكومة محمد شياع السوداني بات "ضرورة ملحة" لمواجهة التلكؤ في الأداء.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، في تصريح صحفي، إن اللجنة قدّمت تقريرًا واضحًا إلى رئاسة مجلس النواب، ومن المفترض أن يُقرأ هذا التقرير خلال الأيام المقبلة، بعدها سيتم إرساله […]

