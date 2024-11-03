تحذير: صفحات غير رسمية تحمل اسم "هذا اليوم"

2024-11-03 00:26:32 - المصدر: هذا اليوم

تود موسوعة "هذا اليوم" أن تنبه جميع متابعينا الكرام إلى أن هناك صفحات على فيسبوك تحمل اسم وشعار "هذا اليوم"، ونود أن نوضح أن موسوعة "هذا اليوم" لا علاقة لها بهذه الصفحات وما ينشر فيها، ونحث الجميع على الإبلاغ عن هذه الصفحات عندما تظهر لديكم في فيسبوك وسواه.

كما نؤكد أن موسوعة "هذا اليوم" لا تملك أي صفحة على فيسبوك في الوقت الحالي، ولا توجد لديها أي حسابات على أي منصة اجتماعية أخرى.

وسوف نعلمكم في حال قررنا إنشاء صفحات أو حسابات رسمية على أي من هذه المنصات.

شكراً لتفهمكم.

هذا اليوم