تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس بغداد اليوم الأحد

2024-11-03 00:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديريات التربية في بغداد، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس ليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، بسبب الأمطار.

وذكرت مديريات التربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس ليوم الأحد بسبب غزارة الأمطار".

وفي وقت سابق، خولت وزارة التربية، مديريات تربية بغداد تعطيل الدوام الاحد، وفقاً للحالة الجوية.

وقررت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، بسبب الأمطار.

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق.