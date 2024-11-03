محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد بسبب الأمطار

2024-11-03 00:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، بسبب الأمطار.

وقالت المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار اليوم الاحد في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها باستثناء الدوائر الخدمية".

يشار الى أن محافظات عدة قررت تعطيل الدوام في المدارس والجامعات ليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، مساء السبت، بإغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغربي العراق.