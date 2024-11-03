المحافظات العراقية التي أعلنت تعطيل الدوام للمدارس الأحد

2024-11-03 00:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عدة محافظات عراقية، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، عن تعطيل الدوام في المدارس ليوم غد الأحد، بسبب موجة الامطار.

وقال ديوان محافظة نينوى إنه "نظراً لغزارة الامطار المتوقع هطولها فجر الاحد، وجه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاحد لطلبة المدارس باستثناء المشمولين بالامتحانات الوزارية".

في حين، أوضح ديوان محافظة الانبار أنه "بسبب شدة الامطار قرر محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي تعطيل الدوام ليوم غد الأحد باستثناء الامتحانات الوزارية والدوائر الخدمية".

كما، أعلنت محافظة صلاح الدين عن "تعطيل دوام المدارس والجامعات ليوم غد الأحد باستثناء الامتحانات الوزارية".

ووجه محافظ ديالى عدنان محمد عباس الشمري بـ"تعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس والجامعات باستثناء (امتحانات الدور الثالث الوزاري) ليوم غد الاحد بسبب سوء الاحوال الجوية".

وذكر بيان لديوان محافظة كركوك، أنه "بناءً على تقارير الانواء الجوية ومع غزارة هطول الامطار في عموم محافظة كركوك، وجه محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى المديرية العامة لتربية كركوك بتعطيل الدوام الرسمي غداً الاحد في عموم مدارس كركوك الابتدائية والمتوسطة والثانوية".

يأتي هذا، فيما خولت وزارة التربية في بيان مقتضب، "مديريات تربية بغداد بتعطيل الدوام في المدارس يوم غد الاحد وفقاً للحالة الجوية".

وناشد أهالي العاصمة بغداد، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، رئاسة الوزراء لتعطيل الدوام غداً بسبب العاصفة المطرية القادمة.

وقال الأهالي خلال حديثهم لـ"بغداد اليوم"، إنه "بحسب الاخبار الجوية فأن العاصمة بغداد مقبلة على عاصفة مطرية شديدة، وان العاصفة تضرب الآن محافظة الانبار وهي متجهة صوب العاصمة بغداد".

وعبر الأهالي عن "مخاوفهم من غرق الشوارع خلال هذه العاصفة"، مناشدين رئاسة الوزراء بـ"تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد في بغداد لاسيما في المدارس".