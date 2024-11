(المدى) تكشف كواليس اختيار المشهداني.. الانقلاب قادم!

2024-11-03 01:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تخلص "الإطار التنسيقي" اخيراً من أزمة رئاسة البرلمان، الذي تحول في آخر شهرين على الاقل، إلى ملف "يهدد" النظام السياسي، إلا أن هناك "مفاجآت" قادمة.وتحدث مصدران سياسيان متقاطعان لـ(المدى)، عن كواليس اختيار محمود المشهداني، وعن عرابي صفقة حسم المنصب، وأبرز بنود الصفقة.وصوت مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، على انتخاب محمود المشهداني من […]

