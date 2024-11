تصاعد حالات الطلاق في العراق: أسباب وتداعيات على النسيج الاجتماعي

2024-11-03 01:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / تبارك المجيديشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً ومقلقاً في حالات الطلاق، ما يثير قلق الخبراء والمختصين حول تأثير هذه الظاهرة على استقرار المجتمع والأسرة العراقية. في هذا التقرير، نستعرض أسباب هذه الزيادة وتداعياتها المحتملة على النسيج الاجتماعي.وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء العراقي، سُجِّلت 73,155 حالة طلاق في عام 2021، تلتها 68,410 حالات في عام 2022، ثم […]

