2024-11-03 01:00:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد في لقاء مع موقع، ذي بيلر The PILLAR، الأميركي لأخبار الكنيسة الكاثوليكية كشف مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أربيل، القس بشار وردة، انه بعد عشر سنوات من اجتياح تنظيم داعش لمناطق سهل نينوى وبسبب النزوح وظروف أمنية واقتصادية صعبة، فقد العراق ما يقارب من ثلثي تعداد المسيحيين في البلد، مشيرا […]

