العمليات المشتركة تشرع بجملة اجراءات لإغاثة متضرري السيول والأمطار

2024-11-03 01:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية بالشروع الفوري في إغاثة متضرري السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق وبالتنسيق بحشد جهود التشكيلات العسكرية والمدنية والقدرات الهندسية وتقديم كل المساعدة والعون اللازمين للأهالي بالسرعة المطلوبة ، فقد شرعت قيادة العمليات المشتركة بجملة من الإجراءات الآتية : -

1- فتح مقرات مسيطرة لقيادات العمليات وقيادات شرطة المحافظات غير المرتبطة بقيادة عمليات للتنسيق مع المحافظين ومديريات البلديات والطرق والجسور في المحافظة .

2- تحشيد جميع الجهود والكوادر الخدمية والهندسية لاغاثة القرى والممتلكات العامة والخاصة المتضررة من جراء السيول والامطار .

3- اعداد الخطط السريعة الخاصة بالاخلاء والانقاذ وفتح الطرق وتحديد الطرق البديلة.

4- التنسيق مع دوائر وزارات النفط - الكهرباء - الأعمار والإسكان- الموارد المائية - مديريات الطرق والجسور- الدفاع المدني ) وجميع الدوائر ذات العلاقة حول اتخاذ الاجراءات للحفاظ على البنى التحتية والتقليل من الاضرار الناجمة من الفيضانات والسيول وتصريف مياه الامطار.

5- اجراء عمليات الاخلاء الفوري للعوائل المتضررة بأستخدام جميع الوسائل المتيسرة كأسبقية اولى في حالات حدوث السيول والفيضانات.

6- تهيئة كل معدات الجهد الهندسي اللازم (المعدات الهندسية) وانفتاحها بالمواقع التي تشهد هطول امطار غزيرة وفيها سيول تؤثر على البنية التحتية والمواطنين والقطعات.

7- متابعة المواقع والنقاط والابنية البعيدة والواقعة على خط السيول واجراء اللازم بصددها.

8- حماية ملاجئ الاعتدة والمشاجب والمستودعات والمواقع الحيوية من الفيضانات.

9- تحديد حركة العجلات المدنية والعسكرية في الوديان والمناطق التي تشهد سيول شديدة وعالية.

10- نهيب بالقادة الكرام ومدراء وموظفي كل الدوائر الخدمية المعنية لاتخاذ مايلزم والتنسيق مع المحافظات والعمل بروح الفريق الواحد

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قيادة العمليات المشتركة