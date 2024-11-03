محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد

2024-11-03 01:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد بسبب الأمطار في الدوائر التابعة للمحافظة باستثناء الخدمية.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمحافظ بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي تعطيل الدوام الرسمي، بسبب الأمطار ليوم الاحد في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها باستثناء الدوائر الخدمية".