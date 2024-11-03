تعطيل الدوام في جميع مدارس بغداد ليوم الأحد

2024-11-03 01:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت مديريات التربية الستة في بغداد تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس ليوم الأحد.وذكرت مديريات التربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه "تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس ليوم الأحد بسبب غزارة الأمطار".وفي وقت سابق، خولت وزارة التربية، مديريات تربية بغداد تعطيل الدوام غداً وفقاً للحالة الجوية.وذكرت وزارة التربية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم تخويل مديريات تربية بغداد تعطيل الدوام غداً وفقاً للحالة الجوية".