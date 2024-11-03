العراق يعلن عن خطط عاجلة للاخلاء والانقاذ في مواجهة السيول والفيضانات

2024-11-03 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 2 - 11 (كونا) -- اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت عن وضع خطط سريعة للاخلاء والانقاذ وفتح الطرق وتحديد الطرق البديلة لمواجهة السيول والفيضانات في محافظات شمال وغرب العراق.وذكرت القيادة ان الخطط تأتي في اطار مجموعة من الاجراءات الاحترازية للمركز الوطني لادارة الازمات والكوارث في وزارة الداخلية لاغاثة المواطنين بالسرعة المطلوبة في مواجهة الظروف البيئية الراهنة.ولفتت الى ان الاجراءات تتضمن كذلك فتح مقرات سيطرة لقيادات العمليات وقيادات شرطة المحافظات غير المرتبطة بقيادة عمليات للتنسيق مع المحافظين ومديريات البلديات والطرق والجسور في المحافظات وتحشيد جميع الجهود لاغاثة القرى والممتلكات العامة والخاصة المتضررة من السيول والامطار.واوضحت ان عمليات الاخلاء الفوري للعوائل المتضررة ستنفذ باستخدام جميع الوسائل المتيسرة في الوقت الذي تهيء فيه كل معدات الجهد الهندسي اللازمة لعمليات الانقاذ.وبينت ان الخطة تتضمن كذلك حماية ملاجئ الاعتدة والمستودعات والمواقع الحيوية من الفيضانات فضلا عن تحديد حركة المركبات المدنية والعسكرية في الوديان والمناطق التي تضربها السيول.وتشهد العديد من محافظات العراق حاليا لاسيما الشمالية والغربية منها موجة أمطار شديدة نتج عنها تدفق للسيول في الوديان والمناطق النائية. (النهاية) ع ح ه / ر ج