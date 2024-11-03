2024-11-03 02:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، فجر الاحد، بتسجيل بغداد عدة حالات انتحار، بالتزامن مع شلل ضرب بغداد وعدة مدن عراقية نتيجة سيول وأمطار غزيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شاباً يبلغ من العمر 25 عاماً، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل حديقة عامة ضمن منطقة حي الخضراء في بغداد.

ولم تُعرف أسباب الحادث حتى الآن، فيما باشرت القوات الأمنية بإجراء التحقيقات اللازمة.

وفي حادثة أخرى، انتحر رجل من مواليد 1969، حيث شنق نفسه بحبل معلق بسقف غرفته داخل منزله في منطقة النهروان. وأشار المصدر إلى أن دوافع الانتحار ما زالت مجهولة، فيما تم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي.

كما شهدت منطقة البياع حادثة انتحار شاب من مواليد 2002، إذ قام بشنق نفسه بواسطة حبل علقه في مروحة سقفية داخل منزله. ووفقاً لإفادة ذويه، فإن تراكم الديون عليه كان الدافع وراء انتحاره.

وفي حادث آخر، لقي منتسب في وزارة الداخلية مصرعه أثناء استراحته، بعد انقلاب دراجته النارية نتيجة السرعة على الطريق العام قرب أحد الأسواق الشعبية في منطقة الزعفرانية. وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.