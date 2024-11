2024-11-03 02:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قررت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، بسبب الأمطار. وقالت المحافظة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار اليوم الاحد في ديوان محافظة بغداد والدوائر التابعة لها باستثناء الدوائر الخدمية”.

The post محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد بسبب الأمطار first appeared on Observer Iraq.