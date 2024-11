عاجل| اليوم.. تعطيل الدوام الرسمي في مدارس بغداد

2024-11-03 02:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت مديريات التربية في بغداد، تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس ليوم الأحد، بسبب الأمطار. وذكرت مديريات التربية (الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة)، أنه “تقرر تعطيل الدوام في جميع المدارس ليوم الأحد بسبب غزارة الأمطار”. وفي وقت سابق، خولت وزارة التربية، مديريات تربية بغداد تعطيل الدوام الاحد، وفقاً للحالة الجوية. …

