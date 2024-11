2024-11-03 02:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عدة، مساء اليوم السبت، موجة جديدة من الامطار، بالوقت الذي حذرت جهات عديدة بالابتعاد عن مناطق حدوث السيول. واعلنت هيئة الأنواء الجوية، دخول السحب الرعدية الممطرة بغزارة إلى البلاد الآن، فيما نصحت المواطنين بعدم السفر الليلة في مناطق شمال وغرب العراق. وفي وقت سابق، وجهت هيئة الأنواء الجوية …

The post عاجل | موجة أمطار تضرب العراق.. فيضانات وتحذيرات للمواطنين first appeared on Observer Iraq.