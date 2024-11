تلفزيون الناصرية: مدير عام تربية ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي في مدارس المحافظة

2024-11-03 07:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مدير عام تربية ذي قار، علي إسماعيل، في تصريح لتلفزيون الناصرية، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع مدارس محافظة ذي قار، نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار، وذلك حرصا على سلامة الطلبة. وأوضح إسماعيل أن القرار يستثني ديوان المديرية وأقسامها، إلى جانب طلبة السادس الإعدادي،...

