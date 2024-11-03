بعد خلاف مع المدرب.. مارسيلو يفسخ عقده مع فلومينينسي

2024-11-03 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي،فسخ تعاقده مع لاعبه المخضرم مارسيلو بالتراضي بين الطرفين بعد الخلاف الأخير الذي جمع اللاعب مع مدربه في مباراة غريميو.

وتعرض مارسيلو نجم ريال مدريد السابق وظهير فلومينينسي الحالي لموقف "مهين" في مباراة تعادل فيها فريقه 2-2 مع غريميو بالدوري البرازيلي لكرة القدم، وحدثت الواقعة في الدقيقة 89 عندما كان مارسيلو يستعد للدخول بديلا، فاقترب منه مدربه مانو مينيزيس ووضع يده على كتفيه في البداية بطريقة هادئة ودخل معه في محادثة.

ولكن يبدو أن كلمات مارسيلو لم تعجب المدرب، ليقوم الأخير بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب.