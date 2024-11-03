قائدة برشلونة تعادل رقم سواريز

2024-11-03 08:45:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

نجحت قائدة فريق برشلونة للسيدات، أليكسيا بوتياس، في الوصول لرقم قياسي جديد في مسيرتها مع فريقها الكتالوني، والتي بدأت منذ 2012.

وتمكنت لاعبة الوسط من هز الشباك في الدقيقة السادسة من الشوط الأول أمام إيبار، من ركلة جزاء، خلال فوز البارسا 4-0 ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني للسيدات.

وبعد هدف أليكسيا بوتياس، نشر الحساب الرسمي لسيدات برشلونة، على منصة "إكس"، منشورا يحتفي بوصول قائدته إلى الهدف رقم 198 بقميص الفريق الكتالوني.

وذكر برشلونة بأن بوتياس (30 عاما) تمكنت من معادلة عدد أهداف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي كان ضمن لاعبي فريق الرجال، خلال الفترة من 2014 إلى 2020، لتحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي.