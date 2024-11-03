الموسيقار سليم سالم يعيد ذكرى الأغنية السبعينية

2024-11-03 10:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واع-أحمد سميسمأقام الموسيقار والمؤلف الموسيقي سليم سالم أمسية فنية في كالري مجيد ببغداد لإحياء ذكرى الأغنية السبعينية.وقدم سالم خلال الأمسية مجموعة من الأغاني السبعينية الخالدة فيما تحدث عن تاريخها.وشارك الفنان سليم سالم الحفل المطربة الشابة عذراء علاء علاء التي غنت بعض أغاني الموسيقار سالم السبعينية