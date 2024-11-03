تحذيرات من سيول في المحافظات الشمالية وعواصف رعدية بالمناطق الشرقية

2024-11-03 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، استمرار هطول الأمطار في المحافظات الشرقية من العراق، فيما حذرت من سيول وأمطار غزيرة وعواصف رعدية بالمحافظات الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" تساقط الامطار استمر ليلة الأحد في العاصمة بغداد ثم يبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً صباح اليوم".

وأضافت، انه" بالنسبة للمحافظات الشرقية ( ديالى ، واسط ، ميسان) يستمر تساقط الامطار عليها نهار اليوم الأحد وتكون الامطار متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية".

وأشارت إلى، انه" في المحافظات الشمالية يستمر هطول الامطار عليها من هذه وتكون شدتها متوسطة إلى غزيرة في أماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية ونشاط في الرياح السطحية لتصل شدتها الى اكثر من 50 كم اس ونحذر من حدوث السيول خاصة في المناطق القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للبلاد.



