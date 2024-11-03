2024-11-03 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، امام الدينار ارتفاعا ملحوظا في الاسواق المحلية في العاصمة بغداد. وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا أيضا حيث بلغت 151750 ديناراً، بينما بلغ سعر …

The post ارتفاع ملحوظ.. قائمة صباحية باسعار صرف الدولار في بغداد first appeared on Observer Iraq.



