محافظ بغداد السابق يشتكي: بيت اهلي يغرق ولا “شريف” يجاوب ! (فيديو)

2024-11-03 12:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر علق محافظ بغداد السابق علي التميمي، اليوم الاحد، على غرق مناطق العاصمة بغداد لاسيما ان دار اهله غرقت بالكامل في موجة الامطار التي شهدتها العاصمة يوم امس، مستدركا بالقول ” ولا “شريف” يجاوب”. وقال التميمي في تغريدة عبر منصة (x) وتابعتها “عراق اوبزيرفر”، “بأيام الامطار اعوام 2013 – 2015 وعلى الرغم انها …

