2024-11-03 12:27:04 - المصدر: ايشان

قدّم زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، شكره لأهالي الناصرية، على جمعهم التبرعات إلى لبنان، وبسبب “كثرتها”، قرر تأجيل إعلان المحافظة التالية التي ستجمع التبرعات العينية، إلى إشعار آخر. وفي 26 تشرين الثاني 2024، أطلق زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، حملة لجمع التبرعات العينية وإرسالها إما إلى لبنان أو سوريا، على أن تكون […]

ظهرت المقالة الصدر يشيد بالناصرية: كثرة تبرعات أهلها جعلتنا نؤجل إعلان المحافظة التالية أولاً على ايشان.



