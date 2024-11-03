2024-11-03 12:27:04 - المصدر: ايشان

قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إنه سيعمل على إعادة “الهيبة” إلى البرلمان بالتعاون مع ائتلاف إدارة الدولة، فيما أشار إلى أن القوانين الخلافية ستعرض بعيداً عن المناكفات السياسية. وذكر المشهداني في تصريح لصحيفة “الصباح”، شبه الرسمية، أن “القوانين الخلافيَّة ستُعرض بالإجماع في الأقلّ بعيداً عن المناكفات السياسيَّة”. وأضاف، أن “طريقة عرض القانون الخلافي […]

ظهرت المقالة محمود المشهداني: سنعمل على إعادة الهيبة للبرلمان أولاً على ايشان.



