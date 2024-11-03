2024-11-03 12:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن تسخير العجلات الاختصاصية لسحب مياه الأمطار من شوارع العاصمة، في حين وجه جهاز الأمن الوطني، تشكيلاته بالتحرك الفوري لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار. وقالت القيادة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ويإيعاز مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات […]

ظهرت المقالة أمطار العراق.. عمليات بغداد تحرك عجلاتها لسحب المياه والأمن الوطني يُغيث المتضررين أولاً على ايشان.



